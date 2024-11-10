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Abbas: Gazze'de İkinci Nekbe ve Benzersiz Soykırım Yaşanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ikinci Nekbe'nin yaşandığını ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:53
Abbas: Gazze'de İkinci Nekbe ve Benzersiz Soykırım Yaşanıyor

Abbas Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığını duyurdu. Konuşması, Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın vefatının 20. yılı vesilesiyle yapıldı ve Filistin haber ajansı WAFA tarafından yayımlandı.

Filistin Halkının Çileleri

Abbas, Filistin halkının zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe yaşanıyor. Halkımız tarihte benzeri görülmemiş bir soykırıma uğruyor. Binlerce kişi ölüyor ve yaralanıyor, her yer yıkılıyor, insanlar evsiz kalıyor, hastalanıyor ve aç bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Politikalarına Tepki

İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiğini belirten Abbas, Gazze'nin kuzeyindeki gelişmelerin bu durumu kanıtladığını dile getirdi. Ayrıca, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin uygulamaya çalıştığı tehcir planının başarılı olamayacağına dikkat çekti.

Filistin’in Varlığına Dair Mesaj

Abbas, sözlerinde Filistin halkının varlığının ve Filistin meselesinin asla ortadan kaldırılamayacağını da vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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