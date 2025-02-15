Abbas: 'Halkımızı Yerinden Etmeye Inananlar Hayal Görüyor'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, halkını zorla yerinden etme çabalarını reddetti ve uluslararası meşruiyete vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:42
Abbas: 'Halkımızı Yerinden Etmeye Inananlar Hayal Görüyor'

Abbas'tan Sert Mesaj: 'Hayal Görüyorlar'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkını zorla yerinden etme girişimlerine karşı çıkarak, bu çabaların sadece hayal olduğunu ifade etti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni bir Yüzyılın Anlaşması dayatmaya ya da halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor," dedi.

Mültecilerin Geri Dönüşü

Abbas, Gazze'de yaşayan bir buçuk milyon mültecinin geri dönmesi gereken yerin, BM'nin 194 sayılı kararı gereğince 1948 yılında yerlerinden edildikleri şehir ve köyler olduğunu vurguladı. Ayrıca, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarının aslında dünyayı Gazze'de işlenen savaş suçları ve soykırımdan uzaklaştırma çabaları olduğunu belirtti.

Uluslararası Meşruiyet ve İki Devletli Çözüm

İki devleti çözüm önerisinin gerekliliğine de dikkat çeken Abbas, "Uluslararası meşruiyete ve imzalanan anlaşmalara olan bağlılığımız, İsrail işgalinin sona erdirilmesini gerektiriyor," dedi. Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararları ile Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasının önemini vurguladı.

Trump'ın Değerlendirmeleri

Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ifade etmiş ve Filistinlilerin komşu ülkelere gitmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etmişti.

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