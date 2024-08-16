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Abbas'ın Gazze Ziyareti Kararı Dünya Basınında Yer Aldı

Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze'ye gitme kararını açıkladı; haberler dünya genelinde yankı buldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:25
Abbas'ın Gazze Ziyareti Kararı Dünya Basınında Yer Aldı

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bir konuşma ile Gazze'ye gitme kararını duyurdu. Bu önemli gelişme, dünya basınında geniş yankı buldu.

Dünya Basınındaki Yansımalar

Associated Press (AP), Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını vurgulayarak, "Ankara'da Türk Parlamentosuna hitap eden" liderin, Müslüman ülkelerin liderlerini kendisine katılmaya çağırdığını belirtti.

Washington Post (WP), "Filistin'in emektar lideri Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi" başlıklı haberinde, Abbas'ın "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil" sözlerini paylaştı.

Diğer Ülkelerdeki Tepkiler

New York Times (NYT), Abbas’ın "hayatına mal olsa bile" Gazze'ye gitme kararlılığını vurguladı. Türk milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanan Abbas, TBMM'ye Türk ve Filistin bayraklarıyla girmişti.

Reuters ise, oylamada Abbas'ın Gazze ve Kudüs'ü ziyaret etme niyetinin altını çizerken, Le Monde ise Abbas'ın bu açıklamayı "Türk milletvekillerinin alkışları arasında" yaptığını belirtti.

Rus ve İsrail Basınındaki Haberlere Göz Atalım

Rus haber ajansı Tass, Abbas'ın "Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğu" açıklamasına dikkat çekti. Abbas, dünya liderlerine ve BM Genel Sekreteri’ne Gazze'ye gelmeleri çağrısı yaptı.

İsrail basını ise Abbas'ın Gazze'ye yapmayı planladığı ziyareti manşetlerine taşıdı. Yediot Aharonot, "Abbas, TBMM'deki konuşmasında Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi" başlığını kullandı.

Abbas'ın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'deki konuşmasında Gazze'ye gitme kararını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız" ifadeleri ile açıkladı.

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik kayıplara dikkate çeken Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nden de Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını talep etti. Ayrıca, Gazze'den sonra Kudüs'e de gitmeyi planladığını belirtti.

Sonuçlar ve İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü askeri operasyonlar sonucunda Filistin'de yer alan kayıpların istatistikleri endişe verici. En az 40,000 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 16,314'ü çocuk, 10,980'i kadın. Halen, enkaz altında daha fazla kayıp olduğu düşünülüyor ve sivil altyapıya yönelik tahribatlar devam ediyor.

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