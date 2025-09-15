Abbas: Katar'a Yapılan Saldırı 'Tüm Arap ve İslam Dünyasına' Yapılmıştır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "tüm Arap ve İslam dünyasına yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirerek sert bir kınama yaptı.

Doha'daki zirvede sert tepki

Abbas konuşmasını, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesinde yaptı. Konuşmasında Katar’a yapılan saldırıyı bütün Arap ve İslam ülkelerine yönelik bir tehdit olarak tanımlayan Abbas, "Filistin devleti olarak, tüm Arap ve İslam ülkelerinin dayanışmasını değerli görüyoruz ve Katar’a yapılan saldırıyı hepimize yapılmış kabul ediyoruz" dedi ve Katar’ın yanında olduklarını vurguladı.

İsrail hükümetine yönelik suçlamalar ve uluslararası çağrı

Abbas, İsrail hükümetini "aşırı radikal ve saldırgan" olarak nitelendirerek, "Bir devlet, ateşkes için müzakere masasında oturduğu tarafı bombalıyorsa, güvenlik ve istikrarın ortağı olamaz" ifadelerini kullandı. Uluslararası topluma da çağrı yapan Abbas, "İsrail’in işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi gerekiyor" diyerek ABD, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu acil önlem almaya davet etti.

Abbas, bölgesel güvenlik ve istikrarın ancak savaşın, zorla göçün ve toprak gaspının sona ermesiyle sağlanabileceğini belirterek, "Soykırıma varan savaşın sona ermesi ve işgalin bitirilmesi, bölgede barışın esas temelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ve bölgesel girişimler

Abbas, Suudi Arabistan ve Fransa’nın Filistin’in BM nezdinde tanınması için yürüttüğü girişimleri takdir ederek, "Bu çabalar, Filistin’in bağımsızlığına giden yolda en önemli adımdır" dedi. Ayrıca uluslararası toplumu İsrail’i eylemlerinden sorumlu tutmaya ve Arap ülkelerinin saldırılara karşı sert yanıt vermesine çağırdı.

Çözüm vurgusu

Abbas, bölgede güvenliğin sağlanması için İsrail güçlerinin 1967 sınırlarına çekilmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasını, "Bir Arap veya İslam ülkesine yapılan saldırı, tüm ülkelerimize yapılmış demektir. Katar’a yönelik saldırı, ortak güvenliğimize yönelik bir tehdittir. Biz, Katar’ın ve barışın yanında saf tutuyoruz." sözleriyle tamamladı.

Zirve ve saldırının arka planı

Devlet başkanları seviyesinde yapılan söz konusu olağanüstü zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlendi. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve bölgeye yayılan askeri operasyonlar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olma özelliği taşıyor.

Saldırının bilançosu

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik olarak "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." diyerek yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.