Abbas'tan Gazze Ziyareti ve İsrail Saldırılarına Karşı Hedefler

Abbas, Gazze Ziyaretini Duyurdu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaptığı konuşmada, Gazze Şeridini ziyaret etmeyi planladığını ve bu ziyaretin amacının İsrail saldırılarını sona erdirmek olduğunu açıkladı.

FKÖ İcra Komitesi Toplantısı

Filistin haber ajansı WAFAya göre, Abbas, Gazze ziyareti ile ilgili bir karar alması için Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi ile bir araya geldi. Bu toplantıda, Abbas'ın TBMM'deki konuşması esnasında duyurduğu ziyaret planı ele alındı.

Hedef: Saldırıları Durdurmak

Abbas, bu ziyaretin İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına son vermeyi amaçladığını belirtirken, Filistin unsurlarının tüm topraklarından çıkartılmasını hedeflediğini vurguladı.

Filistin’in Meşru Temsilcisi

Abbas, fili olarak işgal altında bulunan Batı Şeria, Kudüs ve Gazze dahil tüm Filistin topraklarının tek yönetim yetkisinin Filistin Devleti ve FKÖ'ye ait olduğunu ifade etti. FKÖ'nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bunun yanı sıra, Yürütme Komitesi, Abbas'ın önerilerini uygulamak için Arap ve İslam dünyası ile uluslararası kamuoyunu harekete geçirme çabalarına devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, Filistin topraklarına dönme ve yeniden inşa için bir eylem planı geliştirmek üzere uluslararası bağış kuruluşları ile işbirliği yapacak bir komisyon kurulacağını da belirtti.

Birleşmiş Milletlere Üyelik Adımları

Son olarak, Filistin Devleti'nin Birlsemiş Milletler nezdinde tam üye olması için pratik adımların atılacağı ifade edildi.