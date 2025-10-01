Abbas'tan Türkiye'ye Övgü: Erdoğan'ın Filistin Desteği Takdir Edildi

Mahmud Abbas, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’e yönelik açıklamalarını ve desteğini WAFA üzerinden takdir etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:00
WAFA'da yayımlanan açıklamada Türkiye'nin tutumu öne çıktı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye nin Filistin'e yönelik desteğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını takdir etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Türkiye'den gelen açıklamaların Filistinlilerin haklarını savunmanın yanı sıra savaşı durdurma, ilhakı engelleme ve yerinden edilmeyi önleme yönündeki çabalarla örtüştüğünü vurguladı.

Abbas, Erdoğan'ın Filistin halkını ve haklarını destekleyen girişimlerini övdü. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Batı Şeria'nın ilhakını reddettiğini hatırlatarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı, aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den gelen ülkesine ilişkin açıklamaları da övgüyle karşıladığını belirtti.

Abbas sözlerinde, "Bu (Türkiye'nin) açıklamalar, bölgede ve dünyada savaşı bitirerek barışı sağlamaya çalışan Filistin'in ve tüm dünya ülkelerinin tutumlarıyla örtüşüyor." dedi.

