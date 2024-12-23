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Abbas ve Harris, Gazze'deki Durumu Görüştü: Acil Çözüm Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda Gazze'deki soykırım ve ateşkes konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:35
Abbas ve Harris, Gazze'deki Durumu Görüştü: Acil Çözüm Çağrısı

Abbas ve Harris, Gazze'deki Durumu Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı başta olmak üzere Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Abbas görüşmede, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının derhal uygulanması, bölgeye acil yardım girişinin sağlanması, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluklarını üstlenmesinin sağlanması ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesinin gerekliliğini" vurguladı.

Abbas ayrıca, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıların durdurulması ve ilhak ile ırkçı yerleşimlerin yayılmasının önlenmesi gerektiğine de işaret etti. İrlanda'nın Filistin halkına sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu desteğin doğrudan veya Filistin Devleti'ni tanıma, Filistin hükümeti'ni destekleme ve UNRWA'ya yardım sağlama şekillerinde somutlaşan büyük katkılar içerdiğini ifade etti.

İrlanda Başbakanı Harris ise görüşme sırasında, çok sayıda Filistinlinin ölümüyle ilgili derin taziye ve üzüntülerini dile getirerek, hızlı bir ateşkes çağrısında bulundu. Aynı zamanda uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, ülkesinin Filistin'le olan dostane ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, bu ilişkilerin bölgede barış ve istikrarın artmasına katkıda bulunması gerektiğinin önemine değindi. Ayrıca, Filistin halkının kendi devlet kurumlarını inşa etmelerine ve tüm haklarını almalarına yönelik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran'da, "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, esir takası, Gazze'nin yeniden inşası, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik değişikliğin reddedilmesini öngören" 2735 sayılı kararı almıştı.

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