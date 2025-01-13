Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Abbas ve Lammy Ramallah'ta Buluştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ramallah'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, toplantıda Abbas, İngiliz Bakan'a Filistin'deki güncel durumu aktardı.

Ateşkes ve Yardım Konuları Masada

Görüşmede Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, uluslararası yardımın bölgeye ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararını referans göstererek, Filistin Devleti'nin bölgedeki tüm sorumluluğu üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Reform Programları ve Gümrük Gelirleri

Abbas, Filistin hükümetinin uyguladığı reform programlarını hızla hayata geçirdiğini ifade ederken, İsrail'in el koyduğu gümrük gelirlerinin Filistin hükümetine verilmesinin de kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Rolü Önemli

Uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara dikkat çeken Abbas, İngiltere'nin bu süreçte daha etkin bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Kudüs'ten Ramallah'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, görüşmenin ardından Filistin'den ayrıldı.