ABC News, Trump'a 15 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

ABC News, Trump İçin 15 Milyon Dolar Tazminat Kararı Aldı

ABD’nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News, seçilmiş başkan Donald Trump’a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Anlaşma, ABC News ile Trump’ın hukuk ekibi arasında kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, ABC News ve sunucu George Stephanopoulos, Donald Trump’a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödeyecek ve kamuoyuna açık bir şekilde özür yayımlayacak.

Televizyon kuruluşu ayrıca davacı tarafın avukatlık ücretleri olarak 1 milyon dolar ödeyecek.

Trump, anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın İftira Davası ve E. Jean Carroll İddiaları

Trump, bu yılın başlarında Florida’daki federal mahkemeye, ABC News’teki bir mülakatı sırasında sunucu Stephanopoulos’un New York’taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump’ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrarlamasından dolayı iftira davası açmıştı.

80 yaşındaki magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman mağazasının giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış; ancak Trump iddiaları reddetmiştir.

Mahkeme jürisi, Carroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023’te Trump’ı darp, hakaret ve cinsel tacizden suçlu bulmuş, ancak "tecavüz" konusunda Carroll’un bunu kanıtlayamadığına karar vermişti.

Mahkeme, Trump’ı darp ve hakaretten 5 milyon dolar, davacıya verilen zarardan dolayı ise 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.