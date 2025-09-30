ABD 120 İran Vatandaşını Sınır Dışı Etti: Tahran Geri Dönüş Bekliyor

İran, ABD'nin 120 İran vatandaşını sınır dışı ettiğini açıkladı; yetkililer bir-iki gün içinde geri dönüş bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:36
Açıklama ve Washington-Tahran İddiaları

İran, ABD tarafından 120 İran vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, "ABD yönetimin sınır dışı etme kararı aldığı 120 İranlı göçmenin bir-iki gün içinde" İran'a döneceğini söyledi.

Nuşabadi, "İranlı ve İranlı olmayan göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmesi tartışması son birkaç aydır gündemde. ABD Göçmenlik Bürosu, ABD hükümetinin göçmen karşıtı yeni yaklaşımı ışığında, çoğu yasadışı yollarla ABD'ye giren yaklaşık 400 İranlıyı sınır dışı etmeyi planlıyor." dedi.

New York Times gazetesi, iki üst düzey İranlı yetkili ve bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, "yaklaşık 100" İranlının sınır dışı edildiğini bildirmişti.

Haberde sınır dışı işlemlerinin Washington ile Tahran arasında yapılan bir anlaşmaya dayandığı ifade edildi.

