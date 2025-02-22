ABD, 177 Venezuelalı Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 177 Venezuelalı göçmen, ülkelerine ulaştı. Havalimanında karşılanan göçmenler hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 04:55
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 04:55
ABD, 177 Venezuelalı Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD, 177 Venezuelalı Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD hükümeti, hava yoluyla sınır dışı edilen 177 Venezuelalı düzensiz göçmenin, ülkelerine ulaştığını duyurdu. Venezuela'nın havayolu şirketi Conviasaya ait bir uçak, Honduras'tan kalkarak başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Cabello Açıklama Yaptı

Sınır dışı edilen Venezuelalıları karşılamak üzere havalimanında bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gelen göçmenlerin ABD'nin iddia ettiği "Tren de Aragua" isimli suç örgütü ile bağlantılarının olmadığını belirtti. Cabello, bazı göçmenlerin sabıka kaydı bulunduğunu da ifade ederek, "Bu bir cezasızlık jesti değildir, hakkında herhangi bir dosya ya da açık bir dava bulunanlar adalete hesap vermek zorundadır" dedi.

Cabello, sınır dışı edilen göçmenlerin ABD yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında gönderildiğini vurgulayarak, Venezuelalıların ülkelerine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD tarafından en son 11 Şubat'ta hava yoluyla sınır dışı edilen 190 Venezuelalı düzensiz göçmen de ülkelerine ulaşmıştı.

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ABD, 177 Venezuelalı Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti
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