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ABD 2024 Başkanlık Seçimlerinde İlk Erken Oy Kullanma İşlemleri Başladı

Üç eyalette erken oy verme süreci başladı; Minnesota, Güney Dakota ve Virginia seçim heyecanını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:36
ABD 2024 Başkanlık Seçimlerinde İlk Erken Oy Kullanma İşlemleri Başladı

ABD Başkanlık Seçimleri İçin Erken Oy Kullanma Süreci Başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Minnesota, Güney Dakota ve Virginia eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı.

Seçmenler Sandık Başında

Seçmenler, bu üç eyalette oy kullanma imkanından yararlanarak, seçim heyecanını hissetmeye başladı. Erken oy verme işlemleri, özellikle seçmenlerin yoğun olduğu dönemlerde, işlemlerin daha akıcı geçmesini sağlamakta.

Başkanlık Yarışında Rekabet

Demokratlar adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçiler adayı Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık yarışı, mevcut başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından heyecanlı bir rekabete ev sahipliği yapıyor. Ülke genelinde yapılan anketlerde, Harris %49,3 oy oranı ile Trump'ın önünde yer alırken, Trump %47,4 oranında destek buluyor.

Seçim Sürecindeki Gelişmeler

Her iki tarafta da yaşanan bu rekabet, seçim süreçlerinin dinamiklerini etkilemeye devam edecek. Erken oy verme işlemlerinin sonuçları, kampanya stratejilerini şekillendirebilir.

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