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ABD, 7 Ekim Saldırıları Kapsamında 6 Hamas Liderine İddianame Hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Hamas liderine yönelik 7 Ekim saldırılarıyla ilgili suçlamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 04:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 04:58
ABD, 7 Ekim Saldırıları Kapsamında 6 Hamas Liderine İddianame Hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine yönelttiği suçlamalarla ilgili bir iddianame hazırladığını duyurdu.

İddianamede Belirtilen Suçlamalar

Açıklamaya göre, söz konusu iddianame, 7 Ekim'den sonraki dönemde hazırlanan ilk belge olma özelliğini taşıyor. İddianamede, Hamas liderleri İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Halid Meşal, Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil olmak üzere toplam 7 farklı suçlamada bulunulmuştur.

Suçların Detayları ve Beklentiler

İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntılı bilgiler sunulurken, sanıkların isnat edilen suçlarla nasıl bağlantılı olduklarına dair açıklamalar da yer aldı. Anonymous bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, aslında bu iddianamenin 1 Şubat 2024 tarihinde hazırlandığını, ancak sanıklardan birinin yakalanma ihtimali nedeniyle belgelerin mühürlü kaldığını belirtti.

Heniyye'nin Ölümü ve Gelişmeler

Yetkili, İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından, bölgedeki gelişmeler ışığında iddianamenin mühürlü kalmasına gerek kalmadığını ifade etti. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu öne sürmüştü. Öte yandan, İsrail ordusu, Mervan İsa'nın mart ayında ve Muhammed Deif'in de temmuz ayındaki bir saldırıda öldüğünü iddia etmekte, ancak Hamas bu iddiaları yalanlamaktadır.

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