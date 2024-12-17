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ABD Açıklıyor: Rusya'da Kuzey Koreli Askerler Ölü ve Yaralı

Pentagon, Rusya'daki çatışmalarda Kuzey Koreli askerlerin ölü ve yaralı olduğuna dair kesin bilgiler olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:14
ABD Açıklıyor: Rusya'da Kuzey Koreli Askerler Ölü ve Yaralı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergelerin bulunduğunu duyurdu.

Kuzey Koreli Askerler Savaşın İçinde

Günlük basın toplantısında konuşan Tümgeneral Ryder, "Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler" iddialarına yanıt verdi. Ryder, "Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz." dedi. Ayrıca, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asker Sayısı Hakkında Bilgiler

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısının halen 12 bin civarında olduğunu belirten Ryder, bu askerlerin sadece Kursk’ta bulunduğu ve Rus güçleriyle biri haftadan uzun süredir çatıştığı tahmin edilmekte.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık tarihlerindeki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığını iddia etmişti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin görüntülerini paylaşmıştı.

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