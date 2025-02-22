ABD Adalet Bakanı Bondi, Kennedy Suikastı Dosyalarını İnceliyor

ABD Adalet Bakanı, Suikast Dosyalarını İnceliyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Başkan Donald Trump'ın direktifi doğrultusunda John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilişkili gizli dosyaları incelediğini duyurdu.

Gizli Dosyalar Üzerine Açıklamalar

Fox News televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Bondi, JFK'nin yanı sıra Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili dosyaların da kapsamda olduğunu belirtti. Bondi, şu an itibarıyla Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimler listesinin de masasında bulunduğunu ifade etti.

Trump'ın Kararnamesi

23 Ocak tarihinde Başkan Trump, JFK suikastı ile ilişkili gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameye imza attı. Bu kararnamenin, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarına dair belgeleri de içerdiği öğrenildi.

Jeffrey Epstein Olayındaki Gelişmeler

Jeffrey Epstein, 14 yaş altındaki birçok kıza istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulundu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklasa da, ailesi bu durumu şüpheyle karşılamıştı.

Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardım sağladığı iddiasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu. Ocak ayının başlarından itibaren yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, konunun yeniden kamuoyunda tartışılmasına neden oldu.

Ünlü İsimler ve Dava Belgeleri

Dava belgeleri, Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ile Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi birçok ünlü ismin adını içeriyordu. Ancak, söz konusu kişilere herhangi bir suçlama yöneltilmedi.