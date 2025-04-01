ABD Adalet Bakanı Bondi: Tesla'ya Yönelik Saldırılara Katılanlar İçin Cezai Önlemler Geliyor

ABD Adalet Bakanı Bondi'den Sert Uyarı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ülke genelinde Tesla'ya ait bayi ve tesislere yönelik artan protesto ve saldırılara katılanları sert bir dille uyardı. Bondi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

İç Terör Uyarısı

Bondi, “Adalet geliyor” başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Fredrick hakkında istenen cezanın 20 yıl hapis olacağını vurguladı. Bu durumun kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Bondi, “Pazarlık yapılmayacak” şeklinde konuştu.

Cezai Yaptırımlar için Hazırlık

Adalet Bakanı, “Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız” ifadelerine yer verdi. ABD medyası, bu sözlerin, ileride düzenlenecek protestolar için bir tür “tehdit” olduğunu belirtti.

Protestolar ve Hükümet Desteği

Son dönemde ABD'nin çeşitli bölgelerinde, ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde protestolar düzenlenmiş ve bu gösterilerde gözaltılar olmuştur. ABD Başkanı Donald Trump, Musk’a destek vermek amacıyla bir Tesla araç satın almış, şiddet eylemlerini ise “iç terör” olarak nitelendirmiştir.