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ABD Adalet Bakanlığı: 6 Ocak Kongre Baskınında Gizli FBI Ajanı İddiaları Asılsız

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak'taki Kongre baskınında gizli FBI ajanlarının olmadığını duyurdu, iddialara ilişkin rapor yayımlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:58
ABD Adalet Bakanlığı: 6 Ocak Kongre Baskınında Gizli FBI Ajanı İddiaları Asılsız

ABD Adalet Bakanlığı'ndan 6 Ocak Raporu

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında kalabalığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının yönlendirdiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Başmüfettişlik Ofisi, bu tarihe ilişkin hazırladığı 88 sayfalık raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporun Öne Çıkan Detayları

Raporda, “Gizli ajan” iddialarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 6 Ocak'ta olay yerinde FBI’ın gizli çalışanlarının bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı vurgulandı. Elde edilen materyaller ve yapılan ifadeler ışığında, “FBI'ın 6 Ocak'ta çeşitli protestolarda veya Kongre binasında gizli çalışanlarının olduğunu gösteren veya ima eden bir veri bulamadık” denildi.

Ayrıca, o gün protestoda yalnızca FBI’ın “gizli insan kaynağı” olarak nitelenen bazı muhbirlerinin izleme amaçlı görevde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu kişilerin Kongreye veya kısıtlı alanlara girmeye yetkileri olmadığı ve kendilerine yasadışı eylemlerde bulunmaları yönünde talimat verilmediği belirtilerek, olayların seyrine müdahale edilmediği ifade edildi.

Eleştiriler ve Komplo Teorileri

Raporun bir diğer çarpıcı noktası ise FBI’ın 6 Ocak gösterisi öncesinde muhbirleriyle yeterli iletişim sağlayamadığına yönelik eleştiriler oldu. Bazı kesimlerin, “gizli FBI ajanlarının Kongreye yapılan saldırıyı kasıtlı kışkırttığı” yönünde öne sürdüğü komplo teorileri bu raporla birlikte önemli ölçüde zayıflamış oldu.

Hatırlatmak gerekirse, 6 Ocak 2021 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla başkent Washington’daki National Mall alanında protesto düzenlemişti. Bu protestonun hemen ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında biri polis olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş ve bu baskınla ilgili yaklaşık 1,500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştır.

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