ABD Adalet Bakanlığı'ndan 6 Eyalete Dava: Seçmen Kayıt Listeleri Paylaşılmadı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan 6 eyalete dava

Seçmen kayıt listeleri paylaşılmadığı için federal işlem

ABD Adalet Bakanlığı, talep üzerine eyalet çapında seçmen kayıt listelerini vermedikleri gerekçesiyle California, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire ve Pensilvanya eyaletlerine federal dava açıldığını duyurdu.

Açıklamada, konuya ilişkin 6 farklı dava açıldığı ve Bakanlığın taleplerini 1960 tarihli Medeni Haklar Yasası kapsamında yaptığı belirtildi. Bakanlık, bu yasanın eyalet çapındaki seçmen kayıt listelerinin oluşturulması, incelenmesi ve analiz edilmesini talep etme hakkı verdiğini vurguladı.

Açıklamada yer alan ifadelere yer verilirken, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin her eyaletin seçmen kayıtlarının doğru, erişilebilir ve güvenli olmasını sağlama sorumluluğu bulunduğunu hatırlattığı aktarıldı.

"Temiz seçmen kütükleri özgür ve adil seçimlerin temelidir." şeklindeki ifadesinde Bondi, eyaletlerin federal seçim yasalarına uyması gerektiğini kaydetti.