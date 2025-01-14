ABD Adalet Bakanlığı'ndan Hunter Biden Soruşturmasıyla İlgili Kritik Rapor

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkında hazırlanan soruşturma raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Özel savcı David Weiss tarafından kaleme alınan raporda, Hunter Biden hakkındaki kararların "partizan politikaların değil, kapsamlı ve tarafsız soruşturmaların sonucu" olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca, Başkan Biden'ın oğlunun yalnızca oğlu olduğu için hedef alındığına dair açıklamaları eleştirildi.

Raporda, bu tür açıklamaların Adalet Bakanlığı'nın personelini ve karara imza atan tüm kamu görevlilerini zan altında bıraktığı belirtildi. Aynı zamanda, kararların "jüri tarafından yasal olarak oylanarak siyasi etkilerden uzak şekilde alındığı" ifade edildi.

Özel savcı Weiss, Hunter Biden'a yönelik alınan kararların sorgulanmasının ve partizan hale getirilmesinin, adalete olan güveni zayıflattığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024 tarihinde oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı. Biden, verdiği sözü tutmaya çalıştığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu.

Hunter Biden, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak suçlarından jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Bu durum, ABD tarihindeki ilk örneklerden biri olarak kaydedildi; zira görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.