ABD Adalet Bakanlığı'ndan Hunter Biden Soruşturmasıyla İlgili Kritik Rapor

ABD Adalet Bakanlığı, Hunter Biden hakkında yapılan soruşturmanın raporunu yayımladı. İşte dikkat çeken detaylar.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:42
ABD Adalet Bakanlığı'ndan Hunter Biden Soruşturmasıyla İlgili Kritik Rapor

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkında hazırlanan soruşturma raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Özel savcı David Weiss tarafından kaleme alınan raporda, Hunter Biden hakkındaki kararların "partizan politikaların değil, kapsamlı ve tarafsız soruşturmaların sonucu" olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca, Başkan Biden'ın oğlunun yalnızca oğlu olduğu için hedef alındığına dair açıklamaları eleştirildi.

Raporda, bu tür açıklamaların Adalet Bakanlığı'nın personelini ve karara imza atan tüm kamu görevlilerini zan altında bıraktığı belirtildi. Aynı zamanda, kararların "jüri tarafından yasal olarak oylanarak siyasi etkilerden uzak şekilde alındığı" ifade edildi.

Özel savcı Weiss, Hunter Biden'a yönelik alınan kararların sorgulanmasının ve partizan hale getirilmesinin, adalete olan güveni zayıflattığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024 tarihinde oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı. Biden, verdiği sözü tutmaya çalıştığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu.

Hunter Biden, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak suçlarından jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Bu durum, ABD tarihindeki ilk örneklerden biri olarak kaydedildi; zira görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
3
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
4
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor
6
160 Bin Yılda Bir Görüntülenen C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı, Dünya'dan Gözlemlenebilecek
7
İstanbul'da Kaçak ve Sahte Alkol Satışı Yapan İşletmelere Cezalar Yağacak

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!