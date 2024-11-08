ABD Adalet Bakanlığı'ndan İran'a Suikast Suçlaması: Trump Hedefte

İranlı Yetkiliden Trump'ı Öldürme Planı

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ın 47. Başkan seçilmesi sonrasında İranlı bir yetkilinin suikast planıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Olay, Manhattan'daki federal mahkemeye taşındı.

Farhad Shakeri'nin İfadesi

İranlı Farhad Shakeri, ABD hapishanelerinde 14 yıl yattıktan sonra 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilmişti. Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı ifadelerde, Ekim 2024'te ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) üyesi bir yetkilinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve Trump'ı öldürmek için bir plan geliştirmesi amacıyla görevlendirildiğini belirtti.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Shakeri, İran'da bulunan yetkilinin kendisinden, 7 gün içinde Trump’ı gözetlemesini ve bir suikast planı hazırlamasını istediğini, aksi takdirde planın başkanlık seçimlerinden sonrasına erteleneceğini iddia etti. Ayrıca, ABD'de yaşayan Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt ile suikast planı için temas kurduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Yanlış Zamanlama ve Önceki Olaylar

Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra bu suçlamaların açıklanması dikkati çekti. Bu gelişme, ABD basını tarafından İran'ın, General Kasım Süleymani'nin 2020'de ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak için çabalarını sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

Diğer Suikast Planları

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen Pakistanlı Asıf Merchant'ın da ABD topraklarında siyasi suikastler gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Federal yetkililer, Merchant'ın, New York'a giderek hedef almayı planladığı siyasetçilere yönelik suikastları gerçekleştirmek üzere kişilerle görüştüğünü belirtirken, hazırlıklarını tamamlamadan önce Temmuz 2024'te tutuklandığını aktardı.