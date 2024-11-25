ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a Yönelik Seçim Müdahalesi Davasını Düşürdü

Trump'a Yönelik Seçim Davası Düşürüldü

ABD Adalet Bakanlığı, 2020 seçimlerine müdahale iddiasıyla açılan Donald Trump'a karşı olan davanın düşürüldüğünü resmi olarak açıkladı. Özel Yetkili Savcı Jack Smith, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'a karşı yürütülen adına seçimi engelleme davasının sonuçlandığını ve mahkemeye sunduğu belgelerde bu davanın da reddedilmesini talep ettiğini belirtti.

Bakanlığın Pozisyonu

Smith'in açıklamasında, Bakanlığın duruşunun, Anayasa'nın bu davanın, sanığın göreve başlamasından önce reddedilmesi gerekliliği yönünde olduğu vurgulandı. Ayrıca, Smith, "Bu sonuç, sanığa karşı açılan davanın değerine veya gücüne dayanmamaktadır," ifadesini kullandı ve ABD hükümetinin, Trump'ın kovuşturulmasına ilişkin tutumunun değişmediğini sözlerine ekledi.

Trump Sözcüsünden Açıklama

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Adalet Bakanlığı'nın kararını değerlendirerek, "Bu karar, Başkan Trump'a karşı Anayasa'ya aykırı federal davaları sona erdirdi ve bu hukuk devleti için büyük bir zaferdir. ABD halkı ve Başkan Trump, adalet sistemimizin siyasi silahlandırılmasına derhal son verilmesini talep ediyor ve ülkemizi birleştirmeyi dört gözle bekliyoruz," açıklamasında bulundu.

Dava Süreci

Özel Savcı Jack Smith, başkent Washington'da Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı. Seçim öncesi mitinglerde Trump, göreve geri döndüğünde Smith'i görevden alacağını belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.