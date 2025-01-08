ABD Adalet Bakanlığı, Trump Raporunun Sadece Seçim Müdahalesi Kısmını Yayınlayacak

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in hazırladığı ve Donald Trump'a yönelik iki ayrı davanın bulgularını içeren raporunun yalnızca "seçimlere müdahale" ile ilgili ilk bölümünü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Raporda Yer Alan İki Bölüm

Açıklamada, Smith'in raporunun kapsamlı bir değerlendirmeden geçirildiği belirtilirken, raporun sadece "seçimlere müdahale" konusunu ele alan kısmının açıklanacağı vurgulandı. Bakanlık, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından Trump hakkındaki davanın düşürüldüğünü belirterek, bu bulguların kamuoyuyla paylaşılmasının bir sakınca doğurmadığını ifade etti.

İkinci Bölüm Gizli Kalacak

Öte yandan, Trump'ın Florida'daki malikanesinde gizli belgeleri saklama iddiasıyla ilgili olarak hazırlanan raporun ikinci bölümünün ise şu anda açıklanmayacağı, yalnızca Kongre'deki ilgili komitelere gizli kayıt ile sunulacağı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu sınırlı açıklama, sanıkların çıkarlarını korurken, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşımaktadır," ifadesine yer verildi.

Trump'ın Hukuki Süreci

ABD Adalet Bakanlığı, 25 Kasım 2024'te, Donald Trump'a karşı 2020 seçimlerine müdahale iddialarıyla açılan davanın düşürüldüğünü açıklamıştı. Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da Trump'a, 2020 yılı seçim yenilgisini tersine çevirmeye yönelik girişimlerinden ötürü suçlamalarda bulunmuştu. Trump, seçim kampanyası sırasında düzenlediği mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını belirtmişti.

Bunun yanında, Trump'ın Beyaz Saray görev süresinin sona ermesinin ardından Mar-a-Lago malikanesinde gizli belgeleri sakladığı iddialarına ilişkin federal dava ise geçen temmuz ayında düşürülmüştü. Davayı yürüten Yargıç Aileen Cannon, davanın reddi için savcının (Jack Smith) atanma ve finansman konusundaki belirsizlikleri gerekçe göstermişti.