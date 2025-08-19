DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

ABD Adalet Bakanlığı Washington'daki Suç Oranlarını Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı, Washington DC'de suç oranlarının kasıtlı olarak farklı gösterilip gösterilmediğini araştırıyor; soruşturma belediye ve polis yetkililerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:27
ABD Adalet Bakanlığı Washington'daki Suç Oranlarını Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı Washington'daki Suç Oranlarını Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington DCdeki suç oranlarının kasıtlı şekilde olduğundan farklı gösterilip gösterilmediğine dair bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, kent yönetimi ve polis yetkilileri hakkında yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, soruşturmanın Washington'daki suç oranlarının olduğundan daha düşük raporlanıp raporlanmadığı iddiaları üzerine başlatıldığını aktardı. Buna göre bazı yetkililerin şehirdeki suç verilerini kayda değer şekilde manipüle edip etmediğine ilişkin belgeler incelenecek.

Siyasi tepkiler ve son gelişmeler

Konuyla ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "DC, sahte bir güvenlik algısı yaratmak için sahte suç rakamları verdi. Bu çok kötü ve tehlikeli bir şey. Bu nedenle ciddi bir soruşturma altındalar." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti. Kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ise suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının asayişle orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da ilgili açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımladığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
5
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı
6
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
7
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı