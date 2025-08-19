ABD Adalet Bakanlığı Washington'daki Suç Oranlarını Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington DCdeki suç oranlarının kasıtlı şekilde olduğundan farklı gösterilip gösterilmediğine dair bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, kent yönetimi ve polis yetkilileri hakkında yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, soruşturmanın Washington'daki suç oranlarının olduğundan daha düşük raporlanıp raporlanmadığı iddiaları üzerine başlatıldığını aktardı. Buna göre bazı yetkililerin şehirdeki suç verilerini kayda değer şekilde manipüle edip etmediğine ilişkin belgeler incelenecek.

Siyasi tepkiler ve son gelişmeler

Konuyla ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "DC, sahte bir güvenlik algısı yaratmak için sahte suç rakamları verdi. Bu çok kötü ve tehlikeli bir şey. Bu nedenle ciddi bir soruşturma altındalar." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti. Kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ise suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının asayişle orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da ilgili açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımladığını duyurdu.