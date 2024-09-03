ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye Veda Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye Veda Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'deki görev süresinin sona erdiğini duyurdu. Büyükelçi, elçilik tarafından sosyal medya platformunda paylaştığı bir video mesajla Türk halkına veda etti.

Görev Süresi Sırasında Sağlanan İşbirliği

Flake, 3 yıllık görev süresi boyunca Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan işbirliklerinin derinleştiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra Türk yetkililerle gerçekleştirdikleri ortak projeleri ve eğitim faaliyetlerini de verdiği mesajda sıralayarak, Türkiye'nin spor alanındaki özelliklerini vurguladı.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Büyükelçi Flake, Türkiye ile ABD arasındaki güven ve saygının arttığını belirterek, birçok önemli konuda ilerleme kaydettiklerini kaydetti. Bu meseleler arasında F-16 satışları ve Finlandiya ile İsveç’in NATO üyelik sürecinin desteklenmesi gibi konular öne çıktı.

Küresel İşbirliği ve Gıda Güvenliği

Flake, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği de vurguladı. Bu bağlamda, Karadeniz Tahıl Girişimi'nde Türkiye'nin üstlendiği rol için minnettarlığını dile getirdi.

NATO Ziyareti ve Gelecek Planları

Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan işbirliğini ve iki ülkenin NATO'yu güçlendirmedeki ortak çabalarını da hatırlattı. NATO’nun 2026 zirvesinin Türkiye’de düzenleneceğini belirtmesi, uluslararası işbirliği açısından önemli bir adım olarak görüldü.