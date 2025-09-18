ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor

AP-NORC anketi, Amerikalıların %49'unun İsrail'in Gazze saldırılarını "fazla ileri gitme" olarak gördüğünü ve Trump yönetimine desteğin azaldığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:49
Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ortak ankete göre, Amerikalı yetişkinlerin önemli bir kısmı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında "fazla ileri gittiğini" düşünüyor.

Anketin genel bulguları

Ankete katılanların, İsrail'in saldırılarına ilişkin görüşlerinde Kasım 2023'e kıyasla belirgin bir değişim gözlendi: "fazla ileri gittiğini" düşünenlerin oranı Kasım'daki %40'tan yeni ankette %49'a yükseldi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin durumu ele alış biçimine verilen destek azaldı; Mart'ta %44 olan bu oran yeni ankette %37 olarak kaydedildi.

Partiler arası farklar

Görüşlerdeki artış partiler arası farklılıkları da yansıttı: Demokratlar arasında "fazla ileri gittiğini" düşünenlerin oranı %58'den yaklaşık %71'e yükseldi. Bağımsızlarda bu oran %41'den %53'e, Cumhuriyetçilerde ise %18'den %24'e çıktı.

Askeri yardım, ateşkes ve insani yardım görüşleri

İsrail'e askeri yardım yapılmasını destekleyenlerin oranı 7 Ekim'in hemen sonrasındaki %36'dan bugün yaklaşık %20'ye düştü.

Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerinin ABD yönetiminin öncelikleri arasında görülmesini isteyenlerin oranı da azaldı; Mart'ta %59 olan bu görüş bugün %50 seviyesinde. Bu düşüş özellikle Cumhuriyetçiler arasında dikkat çekti.

Ankete göre katılımcıların %45'i Gazze'ye insani yardım sağlanmasının önemli olduğunu belirtirken, yaklaşık 3'te 1 oranında katılımcı da bağımsız bir Filistin devleti kurulması için müzakere yapılmasını önemli buldu.

AP-NORC tarafından gerçekleştirilen anket, ABD kamuoyunun İsrail-Filistin konusundaki tutumunda ve yönetimin politikasına yönelik desteğinde kayda değer bir kayma olduğunu ortaya koyuyor.

