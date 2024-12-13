ABD Askeri Personeline Cinsel İstismar Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası

ABD Askeri Okinawa'da Cinsel İstismardan Ceza Aldı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD Hava Kuvvetleri personeli Brennon Washington, 16 yaşın altındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Resmi Kyodo ajansı tarafından bildirilen habere göre, 25 yaşındaki Washington'un cezası, Aralık 2023'te işlediği suçla ilgili olarak Japon Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, Washington'un kız çocuğunu kaçırarak istismar ettiğine dair kanıtlar sunulduğunu belirtti.

Washington'un davası sonrası, benzer bir suçla mayıs ayında gözaltına alınan bir ABD deniz piyadesi ile ilgili bilgi gizliliği olduğu ortaya çıkarken, bu durum kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Olay, ABD askerlerinin Japonya’daki varlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ayrıca yerel polis ve merkezi hükümetin bu tür olayları yetkililere bildirmemesi de eleştirilere yol açtı.

Japonya, 16 yaşın altındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ABD Hava Kuvvetleri mensubu asker için haziran ayında iddianame hazırlamıştı. Reşit olmayan kızın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Okinawa'daki Naha Savcılık Bürosu, 27 Mart'ta Washington aleyhinde gerekli yasal işlemleri başlatmıştı.

Okinawa Adası, ABD askerleri ve askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından gerçekleştirilen suçlar nedeniyle uzun yıllardır halk arasında sıkıntı yaratmaktadır. Bu davanın, Japonya'da yaklaşık 55 bin ABD askerinin görev yaptığı belirtilirken, ABD askeri varlığına karşı yerel muhalefeti de artırabileceği ifade edilmektedir.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 1945'te ABD hakimiyetinde kalmaya devam eden Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine devredilmiştir. Japonya yüzölçümünün yalnızca %0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazisinin %70,6'sına ev sahipliği yapmaktadır.