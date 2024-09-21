ABD Askeri Travis King, Kuzey Kore'ye Geçişi Nedeniyle Ordudan Atıldı

Travis King Olayı: Yasa Dışı Geçiş ve Sonuçları

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yasa dışı olarak geçen Amerikalı asker Travis King, mahkeme tarafından firar suçlamasıyla ordudan atıldı. CNN'in yaptığı habere göre, 18 Temmuz 2023'te 24 yaşındaki King, Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'nde askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme ve Cezası

Mahkemede askerlikten firar, saldırı ve emre itaatsizlik suçlarını kabul eden King, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gibi, ordudan da ihraç edildi. King, duruşma sırasında işinden memnun olmadığını ve bu sebeple Kuzey Kore'ye kaçtığını belirtti. “Amerikan ordusundan firar etmek ve bir daha geri dönmemek istedim,” dedi.

İlk Bilgiler ve Cezasızlık Durumu

Duruşmanın beklenmeyen sürecinde gözaltında geçirdiği süre nedeniyle cezasında indirim alan King'in avukatı Frank Rosenblatt, “Travis iyi hal indirimi aldı ve artık özgür bir şekilde evine dönecek.” açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore Geçişi ve Olayın Seyri

Kuzey Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Travis King'in 18 Temmuz 2023'te izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı. King's durumu araştırıldığında, 23 yaşındaki askerin Güney Kore'de bir darbeye karıştığı ve 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. 10 Temmuz 2023'te disiplin cezası için Texas'a dönmesi planlanan King, havalimanında pasaportunu kaybetti ve bu sebeple uçağa binemedi. Kuzey ve Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge olan Panmunjom köyüne düzenlenen bir tura katıldı.

Kuzey Kore'den Dönüşü

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, King'in nerede olduğunu sorduğunda Kuzey Kore, kendisinin gözaltında olduğunu bildirdi. King, 28 Eylül 2023'te ABD'ye geri döndü.