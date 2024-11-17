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ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü

ABD, Avustralya ve Japonya savunma bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği ve güvenliği tartışmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:13
ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü

Hint-Pasifik'te Güvenlik Zirvesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, üçlü işbirliği çerçevesinde Hint-Pasifik bölgesinde istikrar ve güvenlik konularını ele almak üzere Avustralya'nın Darwin kentinde bir araya geldi.

Ortaklık ve Caydırıcılığın Artırılması

Ortak açıklamada, bakanlar, ülkelerinin ortaklıklarına vurgu yaparak toplu caydırıcılığı artırma hedeflerini dile getirdi. Ayrıca, bölgedeki refah, barış ve istikrara bağlı olduklarının altını çizdiler.

ASEAN ile İşbirliği

Bakanlar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) merkeziliğine destek vererek, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerle işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ettikleri belirtildi.

Çin Faaliyetleri ve İhtilaflı Denizdeki Endişeler

Taraflar, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi’nde Çin'in Filipinler'e yönelik faaliyetlerinden duydukları endişeyi dile getirerek, uluslararası hukuka uyulmasının önemini vurguladılar.

Tayvan Boğazı ve Kuzey Kore'ye Dikkat

Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarın önemini belirtirken, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu faaliyetlerini de kınadılar.

Rusya'nın Askeri Çekilmesi Talebi

Bunun yanı sıra, Austin, Marles ve Nakatani, Rusya'yı tüm askeri gücünü Ukrayna topraklarından çekmeye çağırdılar.

Üçlü Savunma İstişareleri

Bölgesel güvenlik konularında üçlü politikaların koordinasyonu için "Üçlü Savunma İstişareleri" düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, ABD, Avustralya ve Japonya'nın ortak askeri eğitimler düzenleyerek bölgesel istikrarı destekleyecekleri ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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