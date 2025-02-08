ABD, Avustralya'ya Denizde Güç Sağlayacak Denizaltıların Zamanında Teslimatını Garantiledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) kapsamında Avustralya’ya 2030’ların başında teslim edilmesi beklenen denizaltıların zamanında geleceğini umduğunu açıkladı.

ABC News’un haberine göre, Hegseth, Pentagon'da Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın AUKUS'u desteklediğini kaydetti. Trump’ın, görüşme öncesi ABD’ye 500 milyon dolar ödeme gerçekleştiren Avustralya hükümeti ile yapılan AUKUS ittifakını desteklediğini belirten Hegseth, denizaltıların hizmete girmesi için zamanlama konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

Marles ise, Trump yönetiminin ilk haftalarında yarım milyar dolarlık ilk ödemeyi gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getirerek, Avustralya’nın bu stratejik ortaklıkta önemli bir rol oynamaktan gurur duyduğunu ifade etti. Hegseth, Marles ile birçok konu üzerinde konuşacaklarına, özellikle de Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik tehditlerine odaklanacaklarına dikkat çekti. Hegseth, "Avustralya, bu bölgede ve tüm dünyada ittifakımızın ön saflarında yer alıyor," dedi.

AUKUS denizaltı anlaşmasının, Avustralya’ya önümüzdeki 30 yıl içinde 368 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Bu anlaşma, 16 Eylül 2021'de, ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı filosu kurmasını hedeflemek amacıyla imzalanmıştı.

AUKUS adı verilen güvenlik anlaşması çerçevesinde, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’de nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecektir. Çin'in isminin doğrudan anılmadığı bu anlaşma, 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" dair vurguları ile, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik olduğu yorumlarına yol açmıştır.