ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne İlişkin İsrail Soruşturmasını Takip Ediyor

ABD'den İsrail'e Soruşturma Üzerine Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın son aşamasına geldiğini duyurdu.

İsrail ile İletişim ve Soruşturma Süreci

Miller, Dışişleri Bakanlığının Dış Basın Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi vererek, İsrailli muhataplarının kendilerine, soruşturmayı kapatmanın son aşamasında olduklarını bildirdiklerini aktardı. Miller, "Sonuçlar hakkında bilgi almak istiyoruz. Neler olup bittiğini, nedenini, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz," dedi.

Eygi'nin Ölümüne Yönelik Tepkiler

Miller, Eygi'nin öldürülmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, iletişimde bulundukları İsrailli yetkililere böyle bir olayın "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Eygi'nin ailesiyle yaptığı görüşmeye de değinen Miller, aile yakınlarının "hesap sormaya" ve yaşananları öğrenmeye hakları olduğunu vurguladı.

Aile Üyelerinin İffadesi ve Hayal Kırıklığı

Bakan Blinken ile yapılan görüşme sonrası gazetecilere konuşan Eygi'nin eşi Hamid Ali, Blinken’ın kendilerini dikkatle dinlediğini ancak son 20 yılda yaşanan olayları tekrar tekrar duymanın sinir bozucu olduğunu belirtti. Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet ise, uzun süredir devam eden hayal kırıklıklarının kendileriyle paylaşıldığını ve isyanlarını dile getirdiklerini ifade etti.

Olayın Geri Planı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen barışçıl bir gösteride katılımcılara ateş açarak, Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurmuştu. 6 Eylül'de hastaneye kaldırılan Eygi, hayatını kaybetti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesine defnedildi.

Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.