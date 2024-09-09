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ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yönelik Soruşturmayı Bekliyor

Beyaz Saray, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in soruşturmasını ve bulgularını bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:54
ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yönelik Soruşturmayı Bekliyor

ABD, İsrail'in Soruşturmasını Takip Ediyor

Beyaz Saray, işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili süren soruşturmayı yakından izliyor.

John Kirby'den Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, yaptığı açıklamada, Eygi'nin durumu hakkında bilgi verdi. Kirby, İsrail'in hızlı bir soruşturma yürüttüğünü ve sonucun gelmesini beklediklerini ifade etti.

Kirby, "İsrailli yetkililer, soruşturmayı bir an önce tamamlamak için çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bulgularını bizimle paylaşmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Aile ve Yönetim İlişkisi

Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle bir görüşme gerçekleştirmediğini, ancak yönetim olarak aileye başsağlığı dilediklerini belirtti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Hayatı

26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleştirilen işgal karşıtı bir protestoda, bir İsrailli keskin nişancı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

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