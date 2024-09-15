ABD Bangladeş Ekonomisine Destek Vermeye Hazırlanıyor

ABD, Bangladeş'e ekonomik destek sağlamak üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:27
ABD Bangladeş Ekonomisine Destek Vermeye Hazırlanıyor

ABD ve Bangladeş Arasında Ekonomik İşbirliği

ABD heyeti, Bangladeş'in geçici hükümetinde başdanışman olarak görev yapan Muhammed Yunus ile görüşerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan adımları değerlendiriyor.

Görüşmenin Detayları

Dhaka Tribune'un haberine göre, ABD Hazine Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Brent Neiman ile Dışişleri Bakanlığından Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Müsteşar Donald Lu, Dunus ve Hossain ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Bangladeş'in ekonomik kalkınması, kurumsal yapısı ve haklar konusunda ABD'nin destek kararlılığı vurgulandı. İşbirliği ve Hibe Anlaşması

Ayrıca, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Bangladeş'e yönetişim, dayanıklılık ve sosyal fırsatları teşvik etmek için 202 milyon dolar hibe sağlayacak. Bu, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceği öngörülüyor.

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