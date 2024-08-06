ABD, Bangladeş'te Geçiş Hükümetini Memnuniyetle Karşıladı

ABD'nin Bangladeş'e Desteği

Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş'te yeni bir hükümet kurulması sürecinin duyurulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu açıklama, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümet karşıtı protestolar sırasında ülkeyi terk etmesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlenen basın toplantısında, Bangladeş'teki olayları dikkatle izlediklerini ve Bangladeş halkının yanında olduklarını vurguladı. Miller, tüm taraflara daha fazla şiddetten kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Miller, "Geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Her türlü geçiş sürecinin Bangladeş yasalarına uygun olarak gerçekleştirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şiddet Olayları ve Geçiş Süreci

Son haftalarda Bangladeş'te yaşanan protestolar sonucunda derin üzüntü duyduklarını belirten Miller, şiddetin sona ermesi ve hesap verebilirlik konularına odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, "Geçici hükümete ilişkin alınacak tüm kararların demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve Bangladeş halkının iradesine saygıyla şekillendirilmesi gerektiğini" belirtti.

Protestolar ve Son Gelişmeler

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan verilmesi kararının ardından temmuz ortasında öğrenci liderliğinde protestolar başlamıştı. Temmuz sonlarında Yüksek Mahkeme kontenjan oranlarını düşürerek gösterilere son verilmesini sağladı.

Ancak, gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, hayatını kaybedenler için adalet talep ederek sokaklara döküldü. Bangladeş’teki gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olaylarının artması üzerine Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri bir helikopterle Hindistan’a geçti. Bu sırada protestocular, Başbakan’ın resmi konutunu basmıştı. Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifasının ardından geçiş hükümetinin kurulacağını duyurdu.