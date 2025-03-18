ABD Barış Enstitüsü: DOGE Çalışanları Binalarımıza Zorla Girdi

ABD Barış Enstitüsü'nde Gerginlik: DOGE Yetkilileri Binalara Zorla Girdi

ABD Barış Enstitüsü (USIP), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanlarının enstitü binalarına zorla girdiğini bildirdi. USIP, DOGE yetkililerinin binalarına defalarca girme girişiminde bulunduğunu duyurdu.

USIP Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, "DOGE, binamıza zorla girdi." ifadesini kullandı. Geçen hafta, iki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi enstitüye girmek istemiş; ancak enstitünün avukatı, organizasyonun özel ve bağımsız statüsü hakkında bilgi vermesi üzerine, DOGE yetkilileri bölgede ayrılmıştı.

ABD Barış Enstitüsü'nün Rolü

USIP, resmi web sitesinde kendini "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. 1984 yılında Kongre tarafından "kar amacı gütmeyen bağımsız bir şirket" olarak kurulan enstitü, ABD yasalarında yer alan "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" veya "bağımsız kuruluş" kavramlarına uymadığını vurgulamaktadır.