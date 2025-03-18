ABD Barış Enstitüsü: DOGE Çalışanları Binalarımıza Zorla Girdi

ABD Barış Enstitüsü, DOGE çalışanlarının binalarına zorla girmeye çalıştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 03:03
ABD Barış Enstitüsü: DOGE Çalışanları Binalarımıza Zorla Girdi

ABD Barış Enstitüsü'nde Gerginlik: DOGE Yetkilileri Binalara Zorla Girdi

ABD Barış Enstitüsü (USIP), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanlarının enstitü binalarına zorla girdiğini bildirdi. USIP, DOGE yetkililerinin binalarına defalarca girme girişiminde bulunduğunu duyurdu.

USIP Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, "DOGE, binamıza zorla girdi." ifadesini kullandı. Geçen hafta, iki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi enstitüye girmek istemiş; ancak enstitünün avukatı, organizasyonun özel ve bağımsız statüsü hakkında bilgi vermesi üzerine, DOGE yetkilileri bölgede ayrılmıştı.

ABD Barış Enstitüsü'nün Rolü

USIP, resmi web sitesinde kendini "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. 1984 yılında Kongre tarafından "kar amacı gütmeyen bağımsız bir şirket" olarak kurulan enstitü, ABD yasalarında yer alan "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" veya "bağımsız kuruluş" kavramlarına uymadığını vurgulamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Elektrik Çarpmasıyla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
2
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi
4
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında ABD'ye Danıştığını Açıkladı
5
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 50'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs Meselesi İçin Çağrı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam