ABD Başkan Yardımcısı Vance: Göçmenlik Politikalarında Değişim Zamanı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Göçmenlik Uygulamalarını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkenin göçmenler tarafından kurulmuş olmasının, günümüzdeki göçmen politikasının mantıksız olması gerektiği anlamına gelmediğini belirtti. Vance, Donald Trump itibarıyla, göçmen ailelerin çocuklarının doğum yoluyla vatandaşlık almasını hedefleyen kararın arkasında olduğunu ifade etti.

Vance'tan Yargı Kararına Tepki

Amerikan CBS News kanalının "Face the Nation" programına katılan Vance, Trump yönetiminin uygulamalarını ve karşılaşılan eleştirileri değerlendirdi. Özellikle, bir federal hakimin, Trump'ın göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini durduran kararını geçici olarak askıya almasından rahatsız olduğunu vurguladı.

“Eğer ülkede yasa dışı bir yabancıysanız ve buraya geçici olarak geldiyseniz, çocuğunuz Amerikan topraklarında doğdu diye ABD vatandaşı olamaz,” diyen Vance, mevcut göçmenlik ve vatandaşlık politikalarını değiştirmek için atılan adımları desteklediğini belirtti.

Trump'ın Politikalarında Dönüşüm

Vance, 19. yüzyılda kabul edilen Anayasa'nın 14. ek maddesi ile güvence altına alınan doğumla vatandaşlık hakkını sonlandırmayı öngören kararnamenin arkasında bulunduğunu açıkladı. Anayasa'nın ilgili maddesi, “ABD’de doğan ya da ABD vatandaşlığına geçen ve ABD'nin yargı yetkisine tabi olan herkes vatandaş olarak kabul edilir,” şeklinde düzenlenmiştir.

Trump Yönetiminin Göçmenlik Politikaları

Başkan Trump, 20 Ocak tarihindeki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini açıklamıştı. Sınırdaki düzensiz göçmen akışını durdurmayı vaat eden Trump, "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurdu.

Ayrıca, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, sınıra ek 1500 asker gönderme kararı aldı. Trump yönetimi, göçmenleri sınır dışı etme çabalarını artırmak için çeşitli federal ajanslara geniş yetkiler vermeyi de içeriyordu.