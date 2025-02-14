ABD Başkan Yardımcısı Vance: Putin'e Yaptırım ve Askeri Müdahale Seçenekleri Masada

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'dan Kritik Açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını güvence altına alan bir barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda Moskova'ya yönelik yaptırım ve askeri müdahale seçeneklerinin masada olduğunu duyurdu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Vance, savaşın sona ermesi için önemli görüşmelerin yürütüldüğü bu dönemde, müzakerelere "iyi niyetle yaklaşmaması" halinde Rusya'nın yaptırım ve askeri müdahale ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi.

Ukrayna'ya Asker Gönderme Seçeneği

Vance, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin hala gündemde olduğunu belirtirken, "Putin'e karşı kullanabileceğimiz ekonomik ve askeri baskı araçları mevcut" ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya'nın hangi topraklarını elinde tutacağı ve Batılı ülkelerin Kiev'e sunacağı güvenlik garantileri hakkında değerlendirmeler yapmanın erken olduğunu belirtti.

"Bu konularda çeşitli olasılıklar mevcut ancak bizim için en önemlisi Ukrayna'nın tam bağımsızlığa sahip olması" diyen Vance, müzakerelerde detayların netleşeceğine inandığını ifade etti.

Putin ve Zelenskiy ile Barış Müzakereleri

Vance, amaçlarının Putin'i savaş yerine müzakere masasında daha fazla kazanç elde edebileceğine ikna etmek olduğunu dile getirirken, başarılı bir anlaşma sonrasında Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Vance, Rusya'nın Batı pazarlarından dışlanmasının, onu Çin'in "küçük ortağı" haline getirdiğini belirterek, "Çin'le kurulan ittifakta küçük kardeş konumunda olunması Putin'in çıkarlarına ters" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat'ta, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli müzakereler yaptığını belirtmişti. Trump, bu görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığını ekleyerek, "Putin de Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu süreçte sıkı bir diplomatik çalışma içinde olacaklarını kaydetti.