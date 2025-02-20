ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın Zafer Şansı Yok

Vance'dan Ukrayna Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’nın Rusya ile yürüttüğü savaşta zafere giden bir yolunun olmadığını belirtti. Vance, bu görüşünü, Başkan Donald Trump ve yönetiminin dış politikaları ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verirken dile getirdi.

Trump Dönemi ve Savaş

Vance, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "3 yıldır Başkan Trump ve ben iki basit argüman ileri sürdük. Birincisi, Başkan Trump görevde olsaydı savaş başlamazdı; ikincisi, ne Avrupa'nın ne Joe Biden yönetiminin ne de Ukraynalıların zafere giden bir yolu yoktu. Bu 3 yıl önce doğruydu, 2 yıl önce doğruydu, geçen yıl doğruydu ve bugün de doğru," ifadelerini kullandı.

Ukrayna Politikası Üzerine Eleştiriler

Vance, Niall Ferguson'un Trump yönetiminin AB, Ukrayna ve Rusya konusundaki dış politikasına yönelik eleştirilerini yanıtlayarak, ABD’nin Ukrayna politikalarının Ferguson'un Kuveyt işgali ile ilgili örnekleriyle uyuşmadığını vurguladı. Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili eleştirilerin 3 yıl boyunca göz ardı edildiğine dikkat çekti.

Trump'ın Gerçekçi Yaklaşımı

Vance, Trump'ın Ukrayna konusuna “gerçekçi” bir yaklaşım sergilediğini savunarak, bir önceki yönetimin Avrupa'nın korunmasına öncelik vermesini eleştirdi. Rusların Ukrayna'ya karşı askeri ve silah bakımından üstünlüğünün göz ardı edildiğini belirtti. Vance, ABD’nin her iki tarafa da nüfuz edebileceğini ifade ederek, "Devam eden çatışmanın Rusya, Ukrayna ve Avrupa için kötü olduğuna inanıyoruz ama en önemlisi, ABD için kötü," dedi.

Amerikan Çıkarları ve Yatıştırma

Vance, Trump'ın Amerika'nın çıkarlarını düşünerek bu yaklaşımda haklı olduğunu vurguladı ve "Amerika'nın çıkarlarının, çatışmanın gerçeklerini hesaba katması gerektiği yönündeki her kabule 'yatıştırma' olarak saldırmak tarih dışı bir saçmalıktır," değerlendirmesinde bulundu.