ABD Başkan Yardımcısı'ndan Zelenskiy'ye Uyarı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerden kaçınması gerektiği uyarısında bulundu. Vance, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Trump hakkında sarf ettiği sözlerin Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanında yaşandığını belirtirken, bu tarz tutumların sonuçlarının olumsuz olabileceğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Sözleri Geri Tepebilir

Vance, Zelenskiy'nin Trump hakkında medyada sarf ettiği kötü sözler'in, başkanın düşüncelerini değiştirmeyeceğini ve bu davranışın, Trump'ı tanıyan herkesin eleştirdiği bir yaklaşım olduğunu ifade etti. “Zelenskiy’nin Trump'a saldırmaması gerektiği açık,” diyen Vance, bu sürecin Washington ile ilişkileri zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Ukrayna'nın Savaş Politikası

Vance, Ukrayna halkına ve cesur askerlerine duyduğu saygıyı belirtirken, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini de dile getirdi. “ABD Başkanının politikası budur. Bu, Rus dezenformasyonuna dayanmıyor,” şeklinde konuşan Vance, Trump'ın jeopolitik konulardaki bilgisine vurgu yaptı.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Tartışma

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, Zelenskiy'yi ülkesi Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, “Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek,” demişti. Zelenskiy ise Trump'ın %4 gibi düşük bir destek oranından bahsetmesinin, onun da Rusya'nın dezenformasyon alanında yaşadığını gösterdiğini ifade etmişti.