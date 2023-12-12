ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e desteği devam ediyor: 'Ben bir Siyonist'im'

Dünya kamuoyu Filistinli sivillere karşı İsrail güçlerinin uyguladığı acımasız saldırılarını konuşurken ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e desteğini yineliyor. Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan Biden İsrail'in Hamas'tan kurtulana kadar İsrail ordusuna destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Siyonist olduğuna vurgu yapan Biden, "İsrail olmasaydı, dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı." ifadelerini kullandı.

Biden Sözlerine "Yahudi cemaatine karşı hissettiğim sıcaklık ve bağ tartışılmaz. Birkaç yıl önce Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını, benim de Siyonist olduğumu söylediğimde sıkıntı ve eleştirilerle karşılaştım." şeklinde devam etti. Ardından yaptığı açıklamasında, "Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz." ifadeleri ile kamuoyu desteğine dikkat çekti.

Son günlerde dünya kamuoyu İsrail'in saldırılarının şiddeti ve savaş etiğine aykırı eylemlere vurgu yapılarak bu durumun gelecek dönem için sorun teşkil edileceğine dair çeşitli açıklamalarla gündem oluşturulmuştu. Özellikle Birleşmiş Milletler yetkililerinin savaşın ardından düzenin korunabilmesi için İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıların şiddetinin sorun yaratacağına vurgu yapılmıştı.