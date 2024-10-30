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ABD Başkanlık Seçim Süreci 2024: Her Şey Ne Zaman Gerçekleşiyor?

2024 ABD başkanlık seçimleri süreci ve önemli tarihleri hakkında bilgiler burada.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:03
ABD Başkanlık Seçim Süreci 2024: Her Şey Ne Zaman Gerçekleşiyor?

Amerika'da Başkanlık Seçim Süreci

5 Kasım 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Bu seçimler, hem yeni başkanı belirleyecek hem de Senato ve Temsilciler Meclisi'ne yeni üyeler seçecek.

Seçim Sürecinin Aşamaları

Başkanlık seçim süreci; ön seçimler, parti kongreleri, aday kampanyaları ve Seçiciler Kurulu (Electoral College) oylaması aşamalarından oluşmaktadır. Ön seçimlerde seçmenler, kendi partilerinin adaylarını belirlemek için oy kullanmaktadır.

Ön Seçim Süreci

2024 başkanlık seçimleri süreci, 2023 yılının başında çeşitli adayların başkanlık için yarışma niyetlerini açıklamasıyla başlamıştır. Mevcut Başkan Joe Biden, Demokratların öne çıkan adayı olurken, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis ve diğer adaylarla rekabet etmiştir. Ön seçimler, 15 Ocak'ta Iowa'da başladığı ve birçok eyalette farklı tarihlerde yapıldığı bildirilmektedir.

Adayların Belirlenmesi

Ön seçimler sonunda, Biden Demokrat Parti'nin adaylığı için gerekli olan 1968 delegeyi geçerken, Trump ise Cumhuriyetçi Parti için 1215 delegeye ulaşarak adaylığını kesinleştirmiştir. Ancak Biden, yaş ve sağlık durumuna ilişkin tartışmaların artması üzerine 21 Temmuz'da adaylıktan çekilmiştir. Biden, yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemiştir.

Parti Kongreleri

Her iki parti de, başkan ve başkan yardımcısı adaylarını resmen belirtmek için kongreler düzenlemiştir. Cumhuriyetçi Parti, Milwaukee'de, Demokrat Parti ise Chicago'da kongre yaparak kendi adaylarını belirlemiştir.

Finansman ve Bağışlar

ABD'deki seçim kampanyalarında, bireyler belirlenen limitler dahilinde adaylara bağış yapabilmektedir. Örneğin, Elon Musk gibi büyük bağışçılar, Trump'a yüksek miktarlarda bağış göndermiştir.

Seçim Sonuçları ve Seçim Günü

Başkanlık seçimleri, her 4 yılda bir kasımın ilk pazartesi gününden sonraki ilk salı yapılmaktadır. Adaylar, Seçiciler Kurulu üzerinden dolaylı olarak belirlenmektedir. Bir aday, başkanlık için gerekli olan 270 delegeyi kazandığı takdirde seçimi kazanacaktır.

Kongre Seçimleri

Kongre, ABD başkanının çalışma alanını etkileyen önemli bir yapı olup, 435 üyeli Temsilciler Meclisi ve 100 sandalyeli Senato ile kontrol edilmekte ve her iki yılda bir seçim yapılmaktadır.

Seçim Gününden Sonra

Seçim gününden sonra, sonuçların resmi olarak onaylanması ve yeni başkanın yemin töreni gibi süreçler devam etmektedir. Tüm eyaletlerin seçim sonuçlarını onaylaması ve sonuçların Washington'a intikali 23 Aralık'a kadar gerekmektedir. Yeni başkan, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacaktır.

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