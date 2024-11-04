ABD Başkanlık Seçiminde Harris ve Trump Başabaş Yarışıyor

ABD'de Başkanlık Seçimi Heyecanı

Yarın gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde yapılan son anketler, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın %48,5 oy oranıyla başa baş bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

Son Anket Verileri

5 Kasım tarihi yaklaşırken, ülke genelindeki anketler Real Clear Politics (RCP) tarafından derleniyor. Bu anketlerin ortalamasına göre, her iki aday da eşit destekleniyor. Seçim sürecinde sıkı bir rekabet içerisinde olan Harris ve Trump'ın başa baş girmesi, uzmanlara göre 2024 seçimlerinin en tahmin edilmesi güç seçimlerinden biri olduğunu işaret ediyor.

Salıncak Eyaletlerde Yarışın Durumu

Şu anda adaylar, seçimlerin sonucunu belirleyecek 7 kritik salıncak eyaletin 5'inde Trump ön planda yer alıyor. Bu eyaletler arasında:

Pensilvanya: Trump +0,3

Georgia: Trump +1,7

North Carolina: Trump +1,5

Arizona: Trump +2,7

Nevada: Trump +1

Öte yandan, Harris ise Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'a göre ufak farklarla önde bulunuyor:

Michigan: Harris +1,2

Wisconsin: Harris +0,4

Seçimin Önemi

Bu seçim, son dönemlerin en kritik 60. başkanlık seçimi olarak kabul ediliyor. Kazanan aday, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olma unvanına sahip olacak.