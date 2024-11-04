ABD Başkanlık Seçiminde Harris ve Trump Yakın Yarış İçinde

ABD Başkanlık Seçimi Yaklaşıyor

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki rekabet giderek artıyor. Yapılan güncel anketler, bu iki adayın salıncak eyaletlerdeki durumunu gözler önüne seriyor.

Anket Sonuçları ve Salıncak Eyaletler

New York Times (NYT) ve Siena College iş birliğiyle gerçekleştirilen bir anket, 7 salıncak eyaletinde yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Anket sonuçlarına göre, Harris, North Carolina eyaletinde 2 ve Georgia'da 1 puan farkla önde gidiyor. Ancak, önceki anketlerde üstünlük sağladığı Pensilvanya'da rakibi Trump ile olan fark oldukça azalmış durumda.

Dahası, Harris'in Nevada ve Wisconsin eyaletlerinde de önde olduğu görülmekte. İki adayın Michigan'daki yarışının ise çok yakın geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Trump, Arizona'da Harris'e 4 puan fark atmış durumda.

Seçmen Tercihlerinin Belirleyici Konuları

NYT anketi, yarışın son aşamasında seçmenlerin hangi konulara öncelik verdiğini de gün yüzüne çıkardı. Enflasyon ve ekonomik sorunlar, genel olarak seçmenlerin en büyük kaygıları arasında yer alırken; Harris'in önde olduğu eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli meselelerinden biri haline geldi.

Öte yandan, Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmen tercihinde belirleyici rol oynamakta.

Salıncak Eyaletlerin Önemi

ABD'deki 50 eyaletin 43'ünü her seçimde hemen hemen aynı parti kazanırken, "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede büyük bir etkiye sahiptir. Bu eyaletler; Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia olarak sıralanmaktadır ve toplamda 270 delege sayısının 93'ünü oluşturmaktadır.

ABD seçim sistemi gereği, bir adayın ülke genelinde daha az oy almasına rağmen, bu salıncak eyaletleri kazanarak gerekli delegeleri elde etmesi mümkündür. Bunun en belirgin örneği, 2016 seçimlerinde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve Beyaz Saray'a yerleşmesidir.