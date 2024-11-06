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ABD Başkanlık Seçiminde Trump Zaferi

Fox kanalı, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:25
ABD Başkanlık Seçiminde Trump Zaferi

Trump'ın Zaferi

Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmış olduğunu açıkladı.

Resmi Olmayan Veriler

Fox'un yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, seçimlerde rakibi Kamala Harris'i geride bıraktı.

Delegelerdeki Durum

Trump, başkanlık için gerekli olan 270 delege sayısını geçmeyi başardı. ABD'deki başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy vermektedir.

Bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılan toplam 538 delege bulunmaktadır. Bu delegelerin yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık için genel olarak hak kazanmaktadır.

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