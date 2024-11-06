ABD Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar Açıklandı

ABD Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar

ABD başkanlık seçimlerinde ilk veriler geldi. Indiana, Kentucky ve Vermont eyaletlerinden gelen sonuçlar, seçim atmosferini şekillendiriyor.

Sonuçların Detayları

Associated Press'in (AP) yayınladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kazanan olarak öne çıkmakta ve toplamda 19 delege elde etmektedir.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise, Vermont eyaletini kazanarak 3 delege kazanmış durumda.

Seçim Sistemi Hakkında Bilgi

ABD'de başkanlık seçimlerinde, toplam 538 delegenin yarısından fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık görevini kazanmış olacak.