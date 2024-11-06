DOLAR
34,26 0%
EURO
37,16 1,03%
ALTIN
3.024,58 -0,14%
BITCOIN
2.436.222,71 -2,39%

ABD Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar Açıklandı

Seçim sonuçları Indiana, Kentucky ve Vermont'ta belli oldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 03:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 03:24
ABD Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar Açıklandı

ABD Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar

ABD başkanlık seçimlerinde ilk veriler geldi. Indiana, Kentucky ve Vermont eyaletlerinden gelen sonuçlar, seçim atmosferini şekillendiriyor.

Sonuçların Detayları

Associated Press'in (AP) yayınladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kazanan olarak öne çıkmakta ve toplamda 19 delege elde etmektedir.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise, Vermont eyaletini kazanarak 3 delege kazanmış durumda.

Seçim Sistemi Hakkında Bilgi

ABD'de başkanlık seçimlerinde, toplam 538 delegenin yarısından fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık görevini kazanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Gelişmeler
2
ABD Başkanlık Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci Tamamlandı
3
Cumhuriyetçi Aday Trump, ABD Seçimlerinde Avantaj Sağladı
4
Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
5
Sudan'daki İç Savaş: Mültecilerin Sayısı 3 Milyonu Geçti
6
Almanya ve Somali: Afrika Boynuzu'nda İstikrar Arayışı
7
Adana'da 87 Kilogram Esrar İle İlgili Dava Başladı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!