ABD Başkanlık Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci Tamamlandı

ABD Başkanlık Seçimlerinde Sandıklar Kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında heyecanla sürerken, seçmenler sandık başına gitti. Bugün yapılan 60. başkanlık seçimlerinde, toplam 16 eyaletle Washington DC'deki oy verme işlemleri sonlandı.

Doğu Yakasındaki Seçim Süreci

Doğu kıyısındaki eyaletlerde oy verme işlemleri tamamlanırken, sabah saat 06.00'da başlayan oylamaların büyük bölümü sona erdi. Ancak, Pensilvanya'nın iki bölgesinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle mahkeme kararıyla oy kullanma süreleri 2 saat uzatıldı.

Sonuçların Beklentisi

Sandıkların kapanmasının ardından, dikkatle beklenen başkanlık yarışı için oy sayım işlemlerine geçildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongre'nin her iki kanadı için de oylama gerçekleştirilmektedir. 435 sandalye bulunan Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile Senato'da yer alan 34 sandalyenin sahipleri de belirleniyor.

Delegelerin Rolü

Amerika'da başkanlık seçimi sürecinde, seçmenler öncelikle destekledikleri partinin delegelerine oy verir. "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde toplam 538 delege vardır. Bir adayın başkanlık koltuğuna oturabilmesi için bu sayıdan 270'ine ulaşması gerekmektedir.

Başkanlık seçimini kazanacak olan aday, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak ve 4 yıl boyunca ülkenin 47. başkanı olacaktır.