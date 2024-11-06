ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Gelişmeler

ABD Başkanlık Seçimleri Sonuçları

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda üstünlük sağlayan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 95 delege kazandı ve lider konumda. Associated Press tarafından yayımlanan resmi olmayan verilere göre; Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont gibi eyaletlerde ise Demokrat Parti adayı Kamala Harris toplamda 35 delege elde etti.

Seçim Süreci ve Delege Sistemi

Trump, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida ve Alabama eyaletlerinde galip geldi. Seçimlerde, oy verme işlemi esas olarak seçmenlerin destekledikleri partinin delegelerine yöneliyor. Bu sistemde, her eyalete farklı büyüklükte toplam 538 delege tahsis edilmekte. Adayların başkan olabilmesi için bu sayının yarısından bir fazla olan 270 delegeye ulaşması gerekiyor.