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ABD Başkanlık tartışmasında Trump öne çıktı! İzleyicilerin yüzde 67'si başarılı buldu

ABD'de başkanlık seçimlerine hazırlanan Demokrat Partili Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasında gerçekleşen ilk canlı yayın tartışması, izleyicilerin büyük çoğunluğu tarafından Trump'ın başarılı bulunduğu bir anketle sonuçlandı. CNN'in SSRS ile yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın performansını üstün buldu.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:40
ABD Başkanlık tartışmasında Trump öne çıktı! İzleyicilerin yüzde 67'si başarılı buldu

ABD Başkanlık seçimleri öncesi düzenlenen ilk canlı yayın tartışmasında, mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump karşı karşıya geldi. CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile birlikte yürüttüğü anketin sonuçları, izleyicilerin çoğunluğunun Trump'ı başarılı bulduğunu ortaya koydu.

TARTIŞMANIN DETAYLARI VE ANKET SONUÇLARI

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, CNN'in Atlanta stüdyolarında düzenlenen ilk canlı yayın tartışmasında buluştu. Tartışmada, ekonomi, dış politika, sağlık gibi çeşitli konularda görüşlerini paylaşan iki liderin performansı, SSRS'nin yaptığı anketle değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın performansını daha başarılı bulurken, yüzde 33'ü Biden'ın daha iyi olduğunu belirtti. Bu sonuç, tartışma öncesinde yapılan ankette Trump'ın performansını daha iyi bulacağını söyleyen yüzde 55'lik kesimin tahminlerini doğrular nitelikteydi. Tartışma öncesinde Biden'ın başarılı olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 45'ti.

SEÇMENİN TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Anket ayrıca, tartışmayı izleyen katılımcıların yüzde 81'inin seçim tercihlerinin değişmediğini ortaya koydu. Yüzde 14'lük bir kesim ise tartışmanın ardından tercihlerini gözden geçirdiğini ancak yine de fikirlerinin değişmediğini ifade etti. Tartışmanın izleyiciler üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, katılımcıların sadece yüzde 5'i canlı yayındaki tartışmanın tercihlerinde bir değişiklik yarattığını belirtti.

BIDEN VE TRUMP'IN PERFORMANSLARI

Tartışma sırasında, Biden ve Trump birbirlerine karşı çeşitli konularda sert eleştirilerde bulundu. Trump, Biden'ıyönetim politikalarını ve liderlik yeteneklerini sorgularken, Biden ise Trump'ın başkanlık dönemi boyunca izlediği politikaları eleştirdi. Bu karşılıklı eleştiriler, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi ve tartışmanın genel havasını belirledi.

İZLEYİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

CNN'nin SSRS ile gerçekleştirdiği bu anket, seçmenlerin tartışmaya dair algılarını ve görüşlerini yansıtması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Seçim öncesi yapılan bu tür tartışmalar ve anketler, kamuoyunun nabzını tutmak ve seçmenlerin eğilimlerini anlamak adına kritik bir rol oynuyor.

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