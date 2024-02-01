ABD Başkonsolosluğu önünde sıcak dakikalar: Konsolosluğa girmeye çalışan bir kişi yakalandı

İstanbul'un Sarıyer bölgesinde ABD Başkonsolosluğu otoparkına girebilmek için uğraşan ve akıl sağlığı sorunu olduğu söylenen kişi, polislerce durduruldu.

Polisler, duruma müdahale ederek şüpheli şahsı yakaladı ve polis karakoluna götürdü.





Şüpheli şahıs konsolosluğa girmek isterken polisler tarafından yaka paça yakalandı ve kelepçe takıldı. Şüphelinin polis arabasına bindirilme anı kameraya yansıdı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



