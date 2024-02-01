ABD Başkonsolosluğu önünde sıcak dakikalar: Konsolosluğa girmeye çalışan bir kişi yakalandı

İstanbul Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu otoparkına girmek isteyen ve akıl sağlığı bozuk olduğu iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD Başkonsolosluğu önünde sıcak dakikalar: Konsolosluğa girmeye çalışan bir kişi yakalandı
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İstanbul'un Sarıyer bölgesinde ABD Başkonsolosluğu otoparkına girebilmek için uğraşan ve akıl sağlığı sorunu olduğu söylenen kişi, polislerce durduruldu.

Polisler, duruma müdahale ederek şüpheli şahsı yakaladı ve polis karakoluna götürdü.

ABD başkonsolosluğu

Şüpheli şahıs konsolosluğa girmek isterken polisler tarafından yaka paça yakalandı ve kelepçe takıldı. Şüphelinin polis arabasına bindirilme anı kameraya yansıdı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

ABD başkonsolosluğu

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