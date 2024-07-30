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ABD Batı Eyaletlerinde Devam Eden Orman Yangınları

Batı ABD'de 94 bölgede süren orman yangınları 843 bin hektarlık alanı etkiledi. Yangınlar kontrol altına alınamıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:32
ABD Batı Eyaletlerinde Devam Eden Orman Yangınları

ABD Batı Eyaletlerinde Orman Yangınları Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin batı tarafında 94 farklı bölgede yangın tehlikesi sürüyor. Son verilere göre, bu yangınlar 843 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olmasına neden oldu.

Oregon, Washington, Nevada, Idaho, Utah ve California eyaletlerinde etkili olan yangınlar, ciddi bir tehdide dönüşmüş durumda. Özellikle Oregon’un doğusundaki 117 bin hektarlık alanı etkileyen “Durkee Yangını” için ulusal muhafızlar devreye girdi; fakat yangının yalnızca yüzde 49'u kontrol altına alınabildi.

Utah ve İnsan Kaynaklı Yangınlar

Utah eyaletinde ise 21 Temmuz'dan bu yana 88 yeni yangın kaydedildi. Bu yangınların yaklaşık yüzde 44'ünün insan kaynaklı olduğu belirtildi.

Yardım Çalışmaları ve Kontrol Oranı

Beyaz Saray, yangınları söndürmek için gerekli kaynakları seferber ettiğini duyurdu. Ancak, yangınların yalnızca yüzde 12'si kontrol altına alınabilmiş durumda. Ülke genelindeki yangınlarla mücadele sürerken, 27 binden fazla itfaiyeci ve destek personeli olay yerlerinde görevlendirildi.

Kaliforniya'nın En Büyük Yangınlarından Biri

Özellikle California eyaletinin kuzey kesimindeki Chico yakınlarında etkili olan “Park Yangını'', 370 bin dönümden fazla ormanlık alanı kül etti. Bu yangın, California eyaletindeki en büyük altıncı yangın olarak kayıtlara geçti.

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