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ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere Şiddet Uygulayan Kurum ve Bireylere Yaptırım Uyguluyor

ABD, Batı Şeria'daki aşırılıkçı gruplara karşı yaptırımlar uygulamaya başladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:26
ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere Şiddet Uygulayan Kurum ve Bireylere Yaptırım Uyguluyor

ABD'nin Yaptırım Kararı

Amerikan yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet sergileyen bir kuruluş ve bir bireye yaptırım uygulama kararı aldı. Bu karar, Gazze'deki gerginliğin artmasına karşı bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Şiddetin Artışı Dikkate Alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, İsrailli aşırılıkçıların Filistinlilere uyguladığı şiddetin bölgede tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti.

Yaptırım Uygulanan Kuruluş ve Birey

Bu çerçevede, Batı Şeria'da şiddet uygulayan Haşomer Yoş isimli sivil toplum kuruluşu ve Yitzhak Levi Filant adlı güvenlik yetkilisi, yaptırım listesine dâhil edildi.

Geçmişteki Eylemlere Dikkat Çekildi

Açıklamada, Haşomer Yoş'un, daha önce ABD'nin yaptırım uyguladığı diğer aşırılıkçı gruplara destek vererek, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne engel olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Biden'ın Kararı

Biden yönetimi, uluslararası alanda eleştirilen askeri destek politikalarının yanında, şubat ayında da Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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